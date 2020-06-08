العملاق النفطي "بي بي" يعلن إلغاء عشرة آلاف وظيفة

أعلنت شركة النفط العملاقة "بريتش بتروليوم" (سابقاً) عن إلغاء 10 آلاف وظيفة حول العالم، أي 15 في المائة من قوتها العاملة، من أجل التركيز على الكفاءة والتكيف مع سوق النفط التي تضررت من أزمة كورونا الصحية حيث أدت القيود الواسعة على الأعمال والسفر والحياة العامة من الحاجة إلى النفط والغاز.

وقالت المجموعة في بيان صحفي إن غالبية عمليات خفض الوظائف هذه ستتم نهاية العام. في مواجهة الهبوط في الأسعار. وكانت شركة "بي بي" قد أعلنت في أوائل أبريل-نيسان عن انخفاضً كبير في الإنفاق الاستثماري وبرنامج الادخار.

وتضم القوة العاملة العالمية الحالية للمجموعة 70 ألف موظف، ومن المتوقع أن تؤثر التغييرات الجديدة على المستويات العليا للشركة، مما يقلص عدد قادة المجموعة بمقدار الثلث. وأوضحت الشركة أنها ستجعل الهيكل العلوي أكثر تسويقا.

وأكدت "بي بي" مساعيها في مكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة من خلال التخلي على انبعاثات الكربون في عملياتها بحلول عام 2050.