ترامب يهاجم باول: يصفه بـ"الضعيف" ويذكره بأسلحة الدمار الشامل في العراق

في أعقاب تصريح وزير الخارجية الأمريكي السابق، كولن باول، خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سي إن إن"، بشأن عدم التصويت لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ردّ ترامب بـ"قوة" مهاجماً الرئيس الأسبق لهيئة الأركان المشتركة.

عبر حسابه في تويتر، وصف ترامب تصريحات باول بـ"السخيفة" وقال إنها "مثيرة للشفقة"، مستغلاً الفرصة للتهجم، مرة جديد على شبكة "سي إن إن".

ودائماً ما يصف ترامب "سي إن إن" وغيرها بقنوات وشبكات الأخبار الكاذبة، أو الإعلام المفبرك.

ترامب أيضاً وصف باول بـ"الضعيف"، قائلا إنه أعطى كل شيء للجميع، وأن ذلك يعد "أمراً سيئا" للولايات المتحدة.

أسلحة الدمار الشامل العراقية

وأضاف ترامب في السياق ذاته قائلاً، إن الأمر كان كذلك خطأ بشان أسلحة الدمار الشامل (التي اتهم العراق زوراً بحيازتها، بناء على شهادة باول إبان حرب العراق)، وقال ترامب مخاطباً باول: "أنت تعلم ماذا كلفنا ذلك الخطأ؟ أمر حزين، إنه لم تطرح سوى الأسئلة السلبية".

وكان كولن باول وهو من الحزب الجمهوري، قال خلال المقابلة التلفزيونية الأخيرة نهاية الأسبوع الماضي، إنه سيصوت للديمقراطي جو بايدن، لأن ترامب الذي ابتعد عن الدستور لم يكن رئيسا فعلاً، لأنه سمح باستعمال القوة في وجه المتظاهرين ضده، احتجاجا على مقتل المواطن جورج فلويد على يد شرطي في مينيابوليس.