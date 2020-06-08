شاهد: رجل يقود سيارته نحو متظاهرين في سياتل الأميركية ويشهر مسدسا ويجرح شخصا

قالت السلطات إن رجلاً قاد سيارته باتجاه متظاهرين مؤيدين لجورج فلويد ومنددين بالعنصرية، في سياتل الأميركية، ثم ضرب سياجاً وضعته الشرطة، وترجل منها شاهراً مسدسه.

ونرى في الفيديو أدناه المتظاهرين وهم يحاولون إيقاف السيارة السوداء التي يقودها الرجل، ثم يترجل منها حاملاً سلاحه.

وقال جهاز الإطفاء في سياتل إن شخصاً واحداً على الأقل جرح، وأضاف متحدث باسمه أن الضحية تبلغ من العمر 27 عاماً، ونقلت إلى المستشفى إثر ذلك وأن حالتها مستقرة.

والفيديو الذي التقطه مراسل "ذي سياتل تايمز" يصور جزءاً من الحادثة التي وقعت في حيّ كابيتول هيل، حيث يحتشد المتظاهرون منذ أياماً للتظاهر على مقتل جورج فلويد وتنديداً بالعنصرية.