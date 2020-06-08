شاهد: العاصفة الاستوائية كريستوبال تقترب من سواحل لويزيانا الأميركية

تقدّمت العاصفة الاستوائية كريستوبال الأحد في خليج المكسيك واقتربت من سواحل لويزيانا، وفق ما أفاد المركز الأميركي للأعاصير. وفي بداية فترة بعد الظهر، كانت العاصفة المصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 80 كلم في الساعة على مسافة 145 كلم جنوب نيو أورلينز وتتقدّم بسرعة 19 كلم في الساعة.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيوقع إعلان طوارئ، وهو إجراء يسمح باستعمال تمويلات فدرالية. ويتوقع أن تضعف العاصفة مع اقترابها من أركنساس وميزوري اليوم الإثنين وغداً الثلاثاء.
ورجّحت الإدارة الوطنية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي، أن موسم الأعاصير في 2020 سيكون أعلى من المستوى الطبيعي في المحيط الأطلسي، وتوقعت حصول بين ثلاثة وستّة أعاصير من الفئة الثالثة أو من فئة أعلى.
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