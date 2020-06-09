إسرائيل تهنئ الإمارات على إطلاق أول مسبار فضائي عربي لاستكشاف المريخ

هنأت إسرائيل الثلاثاء، دولة الإمارات العربية لمساعيها في إطلاق أول مسبار فضائي عربي لاستكشاف المريخ، في إشارة جديدة على تحسن العلاقات بين الجانبين.

وأعلنت الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي إطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ في تموز/ يوليو.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن مسبار "الأمل" غير المأهول سيكون "أول مسبار عربي لاستكشاف الكوكب الأحمر".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها "إسرائيل في الخليج"، "ستطلق دولة الإمارات في تموز/ يوليو مسبار الأمل وستصبح أول دولة عربية تضع مسباراً غير مأهول في المدار لاستكشاف الكوكب الأحمر".

وأضافت الوزارة في منشورها باللغة العربية "نتمنى كل النجاح العلمي لدولة الإمارات وأن تساهم هذه الخطوة في تعميق التعاون بين مختلف دول المنطقة".

ولا توجد علاقات رسمية بين الدول العربية وإسرائيل باستثناء معاهدات السلام التي وقعتها إسرائيل مع كل من الأردن ومصر.

وشهدت السنوات الأخيرة توطيدا للعلاقات بين إسرائيل ودول الخليج العربي التي تتشارك والدولة العربية المخاوف بشأن إيران.

وشهد أيار/ مايو، أول رحلة طيران معلنة بين الإمارات وإسرائيل.

وكانت شركة الاتحاد للطيران قد أرسلت إمدادات طبية لمساعدة الفلسطينيين للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مجموعة "الاتحاد للطيران"، الناقل الرسمي لدولة الإمارات، إنّها "سيّرت رحلة لشحن مساعدات من أبوظبي إلى تل أبيب (...) لنقل مساعدات طبية إلى الفلسطينيين"، حسبما أفاد متحدث باسمها في بيان لوكالة فرانس برس.

وأضاف المتحدث "لم يكن هناك ركّاب على متن الطائرة".

ودعت الدول العربية إلى تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي كشرط لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية.

من جهتها، تدين الجامعة العربية وبشكل مستمر البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وكذلك السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة.

لكن، تسجل بين الحين والآخر تطورات في العلاقات بين الدول الخليجية وإسرائيل.

وزار رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في العام 2018 سلطنة عُمان، وكان هناك تعاون على المستوى الرياضي، كما قام مسؤولون إسرائيليون بزيارات إلى دول الخليج.

وبحسب (وام) فإن "مسبار الأمل" سينطلق في الخامس عشر من تموز/ يوليو من مركز تانيغاشيما الفضائي" في اليابان.

وأضافت الوكالة "وفقاً للمخطط ينطلق مسبار الأمل في مهمته إلى المريخ عند الساعة 5:51:27 صباحا بتوقيت اليابان (00:51:27 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات) (20,51 ت غ).

ومن المقرر أن يقوم المسبار برحلة تصل إلى 495 مليون كيلومتر للوصول إلى كوكب المريخ ومداراته. وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أصبح الإماراتي هزاع المنصوري أول رائد فضاء عربي يقيم في محطة الفضاء الدولية.