وباء كوفيد-19: آخر المستجدات العالمية لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا بـ404,245 شخصاً على الأقل منذ ظهر في الصين في كانون الأول/ديسمبر، بحسب تعدادٍ أجرته فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية. وعلى الرغم من رغم تخطي حصيلة الإصابات السبعة ملايين، والوفيات الأربعمئة ألف، مضت بلدان كثيرة قدما برفع تدابير الحجر ومعاودة النشاط.
يوم أمس اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن وضع فيروس كورونا يزداد سوءاً في انحاء العالم، محذرة من التراخي في الإجراءات. وأعلنت الحكومة الكندية تخفيف الإغلاق الموقت للحدود حتى يتسنّى للمواطنين الأجانب الالتحاق بعائلاتهم المقيمة في كندا.
وسجّلت الولايات المتّحدة مساء الإثنين 450 وفاة من جرّاء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّل في هذا البلد منذ حوالى شهرين، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز. كذلك سجلت بريطانيا الإثنين 55 وفاة خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة منذ 22 آذار/مارس مع عدم تسجيل أي وفيات في اسكتلندا منذ يومين.
اتحاد النقل الجوي الدولي يتوقع خسائر صافية بقيمة 84 مليار دولار في 2020 و15 مليار في 2021
توقع اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) الثلاثاء أن تتكبد شركات الطيران خسائر صافية تفوق قيمتها 84 مليار دولار خلال سنتها المالية 2020 وأكثر من 15 مليار أيضاً في العام 2021، جراء تفشي فيروس كورونا المستجدّ. وأوضحت المنظمة التي تضمّ 290 شركة طيران تضررت كثيراً جراء إغلاق الحدود الذي فُرض في كافة أنحاء العالم للحدّ من تفشي وباء كوفيد-19، في مؤتمر صحافي أن "بعد خسائر صافية بقيمة 84 مليار دولار هذا العام، نتوقع خسائر إضافية بقيمة 15 مليار دولار عام 2021"
إسبانيا تفرض وضع الكمامات إلى حين القضاء على كورونا نهائياً
عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في روسيا يتخطى الستة آلاف وموسكو تعود إلى الحياة تدريجياً تخطى عدد ضحايا فيروس كورونا في روسيا اليوم الثلاثاء عتبة الـ6 آلاف فيما بدأت موسكو تعود إلى الحياة تدريجياً بعد إعادة فتحها جزئياً. وبحسب أرقام السلطات الروسية، تخطى عدد المصابين في البلد عتبة الـ485 ألف شخص ما يضع روسيا في الترتيب الثالث عالمياً من حيث عدد الإصابات. وتقول السلطات إنها سجلت 6142 حالة وفاة كما أنها سجلت 8595 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، الرقم شبه الثابت منذ ثلاثة أسابيع.
فرنسا تخصص 15 مليار يورو لدعم قطاع صناعة الطيرانقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم، الثلاثاء، إن الحكومة ستخصص مبلغاً بقمية 15 مليار يورو لدعم قطاع الطيران (بحوث وصناعة) الذي تأثر بشدة بوباء-كوفيد-19.وقال لومير إن الدولة تعلن حالة الطوارئ لإنقاذ القطاع ومساعدته على اكتساب قدرة تنافسية أكبر.وأضاف أنه سيتم تخصيص 1,5 مليار يورو من الأموال العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة للأبحاث والتطوير "لإنتاج في 2035 طائرة لا تبعث الكربون".وفي حين يعاد النظر في حوالى ثلث الوظائف الـ35 ألف المخصصة للأبحاث والتطوير في مجال صناعة الطيران بسبب المشاكل التي يواجهها القطاع، الهدف هو التحضير للنماذج الجديدة من الطائرات التجارية والمروحيات وطائرات الأعمال المجهزة بأساليب دفع جديدة تبعث مستويات أقل من ثاني أكسيد الكربون.واتفقت الدولة مع الصناعيين على إنشاء صندوق استثمار بقيمة 500 مليون يورو اعتبارا من هذا الصيف ليصل إلى مليار يورو لدعم المؤسسات التي تواجه صعوبات بحسب الوزير.
اتحاد المضرب الأميركي يعلن إلغاء 110 وظائف بسبب تبعات فيروس كورونا
كشف اتحاد كرة المضرب الأميركي عن إلغاء 110 وظائف ويقفل مكتبه في مدينة وايت بلاينز في ولاية نيويورك، بسبب التبعات المالية التي فرضها تفشي فيروس كورونا.
وقال المدير التنفيذي للاتحاد مايكل داوز الإثنين "نحن أمام فرصة لإعادة التفكير بهيكلية المنظمة لتخدم بشكل أفضل مجتمع كرة المضرب في الولايات المتحدة. هذه الهيكلية الجديدة ستتيح للاتحاد الأميركي لكرة المضرب ان يكون أكثر مرونا ويحقق عائدات أكبر، مع التقرب من لاعبي المستوى المحلي".
وتابع "لسوء الحظ، اليوم (أمس) هو يوم صعب للعديد من أفراد عائلة الاتحاد الأميركي لكرة المضرب الذين سيتأثرون بإجراء خفض عدد الموظفين في الهيئة، وأريد ان أتوجه بالشكر لكل موظف على تفانيه من أجلها".