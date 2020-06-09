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العالم

ميركل وماكرون يحضان الاتحاد الأوروبي على الاستعداد لاحتمال تفشي وباء مقبل بعد كورونا

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بقلم:  يورونيوز
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل   -   حقوق النشر  AP Photo
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طالب العديد من القادة الاوروبيين بينهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل، الاتحاد الاوروبي الثلاثاء بدرس سبل الاستعداد في شكل أفضل لاحتمال تفشي وباء مقبل، معتبرين أن الاتحاد لم يحسن التعامل مع جائحة كوفيد-19.

واورد القادة في رسالة الى رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لايين أن الرد الفوضوي على فيروس كورونا المستجد الذي اودى رسميا ب184 الفا و256 شخصا في الاتحاد الاوروبي "اثار تساؤلات" عن درجة الاستعداد واظهر الحاجة الى مقاربة على مستوى اوروبا، مع احتمال تفشي موجة ثانية من الوباء الراهن.