المغرب يسحب قنصله بطلب من الجزائر بعدما وصفها بأنها "بلد عدو"

أعلن المتحدث بإسم الرئاسة الجزائرية الثلاثاء أن الجزائر طلبت سحب القنصل المغربي في مدينة وهران وقد غادر فعلا، على خلفية تسببه في أزمة ةدبلوماسيو بين البلدين بعدما وصف الجزائر بأنها "بلد عدوّ" خلال لقائه رعايا مغاربة منتصف أيار/مايو الماضي. وأكد محند أوسعيد بلعيد في مؤتمر صحفي لوسائل الاعلام المحلية "القنصل المغربي غادر فعلا التراب الوطني وفعلا طلبنا سحبه لأنه تجاوز حدوده، وحدود اللياقة وحتى الأعراف الدولية". وأضاف "تصرف القنصل المغربي لم يكن مستغربا، لأنه كما علمنا هو ضابط في المخابرات ".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في أيار/مايو فيديو تناقلته أيضا وسائل إعلام جزائرية، يظهر فيه قنصل المغرب بمدينة وهران في شمال غرب البلاد وهو يتحدث إلى رعايا مغاربة تظاهروا أمام القنصلية للمطالبة بترحيلهم إلى بلدهم، بعدما وجدوا أنفسهم عالقين في الجزائر إثر وقف الرحلات الجوية منتصف آذار/مارس بسب انتشار وباء كورونا.

وحاول القنصل إقناع المتظاهرين بضرورة تفريق التجمع قائلا "أنتم تعرفون نحن في بلد عدوّ، حتى نتكلم بصراحة".

وفي 13 أيار/مايو استدعت الجزائر سفير المملكة لديها وتم إبلاغه بأنّ "توصيف القنصل العام المغربي في وهران، للجزائر، إذا ما تأكد حصوله، على أنها بلد عدو هو إخلال خطير بالأعراف والتقاليد الدبلوماسية لا يمكن بأي حال من الأحوال قبوله" كما جاء في بيان نشر في اليوم التالي. وتبعا لذلك طلبت الجزائر من "السلطات المغربية اتخاذ التدابير المناسبة لتفادي أي تداعيات لهذا الحادث على العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأكد المتحدث بإسم الرئاسة الجزائرية أن هذه الصفحة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين "قد طويت"، موضحا "نحن نعمل لرفع المستوى حفاظا على العلاقات بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي".

وتشهد العلاقات الجزائرية-المغربية توترا منذ عقود بسبب النزاع حول ملف الصحراء الغربية. ولا تزال الحدود ما بين البلدين الجارين مغلقة منذ العام 1994.

وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية "إقليما غير مستقل" في ظل غياب حل نهائي للنزاع بين المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو).

ويسيطر المغرب على غالبية أراضي الصحراء الغربية، ويريد منح المنطقة "استقلالا ذاتيا" في حين تطالب بوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة، بينما المفاوضات متوقفة منذ عدة أشهر.