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الولايات المتحدة الأمريكية

وفاة بوني بوينتر إحدى مؤسسات فرقة "بوينتر سيسترز" عن 69 عاماً

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
بوني بوينتر
بوني بوينتر   -   حقوق النشر  George Brich/The Associated Press
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توفيت بوني بوينتر، إحدى الشقيقات الأربع اللواتي أسسن فرقة "بوينتر سيسترز" لموسيقى البوب والريذم، عن 69 عاماً على ما أعلنت الفرقة عبر الإنترنت.

وبدأت الشقيقات الأربع بوني وأنيتا وروث وجون الغناء في كنيسة والدهن في أوكلاند في ولاية كاليفورنيا في غرب الولايات المتحدة، قبل أن يشتهرن في سبعينيات القرن الماضي.

ومن أشهر أغانيهن "آم سو إكسايتد" و "جامب (فور ماي لوف)".

Anonymous/AP1973
الشقيقات الأربع: من اليسار، روث، أنيتا، بوني وجون بوينترAnonymous/AP1973

وحازت الفرقة أول جائزة غرامي وهي أعرق المكافآت الموسيقية الأميركية عن أغنية "فيريتايل" في العام 1975. ونالت الأغنية التي تشاركت بوني وأنيتا في تأليفها، جائزة أفضل أغنية ثنائية في مجال موسيقى الكانتري وقد سجلها إلفيس بريسلي بصوته لاحقاً.

وغادرت بوني بوينتر الفرقة في منتصف السبعينيات لتنطلق في مسيرة فردية وحققت نجاحاً كبيراً العام 1978 مع أغنية "هافن ماست هاف سنت يو". وقالت أنيتا بوينتر عبر محطة "سي أن أن" التلفزيونية "عائلتنا محطمة" بوفاة بوني.