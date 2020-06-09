منظمة الصحة العالمية تكشف فرص انتقال كورونا من أشخاص "دون أعراض"

أثار تعليق لمسؤولة في منظمة الصحة العالمية مفاده أن انتقال فيروس كورونا المستجد من قبل أشخاص يحملون الفيروس دون ظهور أعراض الوباء عليهم أمر نادر للغاية، جدلا واسعا بين خبراء الأمراض المعدية حول مخاطر ما يسمى بالناشر الصامت لـ"كوفيد-19".

وأشارت ماريا فان كيركوف، رئيسة وحدة الأمراض الناشئة والأمراض الحيوانية المنشأ في منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف إلى أنه: "يبدو من النادر أن ينتقل الفيروس من شخص لا تظهر عليه الأعراض فعليا إلى شخص ثانوي"، مضيفة أن تعليقها، الذي يكرر موقف المجموعة السابق بشأن ما يسمى بالحالات عديمة الأعراض، يستند إلى تقارير تفصيلية لتعقب الاتصال من مختلف البلدان.

وعلى الرغم من أن منظمة الصحة العالمية أكدت منذ فبراير-شباط الماضي أنها لا ترى أن الحالات التي لا تظهر عليها أعراض هي سبب رئيسي لانتشار الفيروس، إلا أن ملاحظة فان كيركوف الأخيرة أعادت الجدل حول طرق انتقال الفيروس التاجي. وقد أعاقت حالة عدم اليقين بشأن هذه القضية جهود الدول لإعادة فتح اقتصاداتها المنهارة.