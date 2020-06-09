شاهد: شرطة نيبال تستخدم خراطيم المياه لتفريق احتجاج على تدابير كورونا

استخدمت شرطة نيبال خراطيم المياه لتفريق حوالي 500 شخص نظموا مظاهرة في كاتماندو الثلاثاء للاحتجاج على تعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا المستجد. وطالب المتظاهرون الذين حملوا لافتات كتب عليها "كفى، كفى" بإختبارات التشخيص بالإصابة بالفيروس أفضل وتوفير مرافق للحجر الصحي من آجل عودة العمال المهاجرين بالإضافة إلى اعتماد شفافية أكبر في الإنفاق الحكومي. وقالت الشرطة إنها اعتقلت عشرة متظاهرين تجمعوا بالقرب منزل رئيس الوزراء.