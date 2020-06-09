فيديو: نزع السقالات المحيطة بكاتدرائية نوتردام في باريس

بعد أكثر من عام على الحريق الذي نشب بصرح نوتردام التاريخي في العاصمة الفرنسية باريس، بدأت عملية تفكيك السقالات المحيطة بجزء من الكاتدرائية التي تضررت بشدّة.

وستستمر هذه العملية المعقدة والضرورية طوال الصيف، إذ تتألف هذه السقالات من 40 ألف قطعة ويبلغ وزنها 200 طن نصفها على ارتفاع يزيد عن 40 متر.

بدأت عملية صعبة لتفكيك السقالات المحيطة بسهم كاتدرائية نوتردام في باريس، وهو سهم خشبي انكسر بعد الحريق الذي نشب في هذا الصرح التاريخي في 15 نيسان/ أبريل 2019.

Thibault Camus Thibault Camus/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

وتتألف هذه السقالات من 40 ألف قطعة ويبلغ وزنها 200 طن نصفها على ارتفاع يزيد عن 40 متر. وكانت وضعت قبل الحريق في إطار عمليات ترميم للسهم، الذي انهار كلياً.

وسينزل فريقان مؤلفان من خمسة متخصصي حبال وخبراء في الأشغال على ارتفاع عال إلى مسافة قريبة من الأجزاء المتفحمة ليقصوا بواسطة مناشير قوية الأنابيب الحديد التي التحمت ببعضها جراء الحريق.

Thibault Camus Thibault Camus/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

وقال المندوب العام لمؤسسة نوتردام كريستوف روسولو إن العمل بدأ صباح الإثنين حيث قام العمال بالصعود داخل السقالات عبر مصعد للقيام بعمليات تدقيق قبل مباشرة الخبراء عملهم.

وأوضح "هي عملية حساسة ومعقدة جدا مع مجازفة لا يستهان بها. فقد تسقط أجزاء من السقالات ما قد يضعف بعض أجزاء جدران الكاتدرائية".

ومن أجل التحضير لهذه العملية، وضعت رافعة عملاقة وتمت إحاطة السقالات بأعمدة حديد على ثلاثة مستويات لمنع انهيارها المحتمل.

وستستمر العملية طوال الصيف. وقد عرفت ورشة نوتردام عقبات عدة من بينها اعتماد إجراءات لمكافحة التلوث بالرصاص والأحوال الجوية السيئة نهاية 2019 وأزمة فيروس كورونا المستجد.

وقد استؤنف العمل فيها تدريجيا اعتبارا من نهاية نيسان/ أبريل وفتحت باحة الكاتدرائية مجددا في 31 أيار/مايو.