فيديو: المجر تمنع مشردين من الاحتماء بمبنى حكومي خلال أزمة كورونا

أثار قرار الحكومة المجرية بحظر إقامة العشرات من المشردين بمبنى بلدية مدينة زوغلو خلال أزمة وباء فيروس كورونا انتقاد حقوقيين من بينهم عمدة المدينة.

وقالت الحكومة إنها منعت ما بين 40 إلى 50 مشرداً من الإقامة بطابق خالي بالمبنى للاحتماء من الإقامة بالشوارع خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وطبقاً للحكومة، ستخيف إقامة المشردين بالمبنى السياح من زيارته مستقبلاً حيث يقع في منطقة من مصنفة ضمن التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو.

ووصف جيرغلي كاراكسوني، عمدة المدينة، القرار بأنه "ملعون" و"بلا قلب" كما أكد أنه سيقوم باستئنافه.

وسعى حقوقيون للحصول على موافقة الحكومة على بقاء المشردين بالمبنى بشرط خضوعهم لاختبارات الإصابة بالفيروس وبقائهم به لمدة لا تقل عن 14 يوماً.

وأدت أزمة انتشار الفيروس إلى إغلاق ملاجىء احتماء المشردين وهو ما منع دخول أو خروج أي شخص لها وإليها وترك العشرات معرضين للإصابة بالوباء في الشوارع.