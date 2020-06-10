فيديو نفوق حوت مونتريال الذي سحر الكنديين يثير حزناً في البلاد

بعد أن سحر شعب مونتريال الكندية، عثر على الحوت الأحدب، الذي اجتذبت قفزاته مئات الأشخاص في أكبر مدينة في كيبك في الأسابيع الأخيرة، في نهر سانت لورنس يوم الثلاثاء.

سبب وفاة هذا الحوت الأحدب لا يزال مجهولاً .

وقد شاهد جثة الحوت صباح اليوم الثلاثاء قبطان سفينة على بعد عشرات الكيلومترات شرق مدينة كيبك بالقرب من مدينة فارين.

وفقًا للرئيس والمدير العلمي لمجموعة البحث والتعليم في الثدييات البحرية، روبير ميشو، "كلّ شيء يشير إلى أنه الحوت الزعنفي الذي شوهد في مونتريال قد مات بالفعل."

وأكدت ماري إيف مولر، المتحدثة باسم شبكة طوارئ الثدييات البحرية في كيبك، أن "قائد سفينة تجارية أبلغ في وقت مبكر من صباح اليوم بموت حوت".

وأضافت "من المحتمل جدا أن يكون نفس الحوت الذي شوهد في مونتريال قبل أيام قليلة."

الحوت الأحدب الشهير يسبح قرب الميناء القديم بمونتريال الثلاثاء 2 يونيو 2020 Ryan Remiorz/The Canadian Press via AP

وتم سحب الحوت بواسطة قارب من إدارة المصايد والمحيطات الكندية إلى سانت آن دي سوريل، باستخدام رافعة، أمام مئات من الأشخاص. وسيتوجب إجراء التشريح في الموقع صباح الأربعاء من قبل فريق من الأطباء البيطريين من جامعة مونتريال لتحديد أسباب وفاته.

شوهد الحوت، الذي يبلغ طوله حوالي 10 أمتار ويقدر عمره بين عامين وثلاثة أعوام، في أواخر شهر أيار/مايو في نهر سانت لورانس أمام مدينة مونتريال.

وأوضح قائد السفينة الذي اكتشف الحوت ميتاً صباح الثلاثاء، سيمون ليبرون، لراديو كندا أنه "لم ير أي دم أو تشوه" ، الأمر الذي يستبعد احتمال اصطدامه بباخرة.