ترامب يعتزم استئناف التجمعات الانتخابية في أربع ولايات أمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أنّه سيستأنف تنظيم التجمعّات الانتخابية التي اضطر لوقفها في آذار/مارس بسبب جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى أنّه سينظّم قريباً تجمّعات في أربع ولايات هي فلوريدا وأريزونا وكارولاينا الشمالية وأوكلاهوما.

ولم يخف ترامب يوماً حماسته لاستئناف هذه التجمّعات، وهو يردّد منذ أيام عدّة أنّ الاقتصاد الأمريكي يسير بخطى حثيثة نحو الانتعاش.

وإذا كانت حملة الرئيس الجمهوري الساعي للفوز بولاية ثانية في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل سبق وأن أعلنت عزمها على استئناف التجمّعات الانتخابية، إلا أنّها لم توضح حتى اليوم الشروط التي ستحكم إقامة هذه التجمّعات، ولا سيّما لجهة التدابير الصحيّة التي سيتمّ اتّخاذها لمنع تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.