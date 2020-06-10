شاهد: مستشفيات برشلونة تمنع استقبال الحوامل خوفاً من تفشي كورونا

قررت معظم المستشفيات الكبرى بمدينة برشلونة الإسبانية منع استقبال النساء الحوامل حرصاً على عدم تفشي الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقامت مستشفيات مثل "سانت خوات دي ديو" بمضاعفة جهود العاملين بأقسام الولادة للإسراع بخروج النساء منها.

وعكفت المستشفيات الإسبانية على إجراء اختبار الإصابة بكوفيد-19 لجميع النساء الحوامل قبل استقابلهن كما حددت الزيارات المسموحة لهن بشكل كبير منذ بدء انتشار الجائحة.

وتقول لولا غوميز، رئيسة قسم أمراض النساء والولادة بالمستشفى: "تستمر معظم الدراسات في تدعيم فرضية انتقال كوفيد-19 إلى حديثي الولادة من أمهاتهم عبر قطرات اللعاب أو الاتصال الجسدي".

وتسعى السلطات الصحية الإسبانية إلى توخي الحذر والإبقاء على إجراءات منع انتشار الفيروس خوفاً من وقوع موجة ثانية لانتشاره خلال الأشهر القادمة.