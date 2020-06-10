شاهد.. تحطيم تمثال لكريستوفر كولومبوس في فريجينا ورميه في بحيرة

حطم متظاهرون في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة تمثالا للمستكشف كريستوفر كولومبوس وأحرقوه ثم رموا بحطامه في إحدى البحريات.

واستخدم محتجون في متنزه بيرد في منطقة ريتشموند الحبال لإزالة التمثال ودحرجته، ثم كتبوا عبارة " كولومبوس رمز الإبادة الجماعية" في مكانه.

وبحسب صحيفة "ريتشموند تايمز ديسباتش" فإن المنطقة خلت من رجال الأمن، وأن مروحية تابعة لجهاز أمني حلقت على علو منخفض في المنطقة، بعد هدم التمثال.

ونوهت الصحيفة إلى أن تشييد التمثال تم في ديسمبر 1927، وهو أول تمثال لكولومبوس في جنوب الولايات المتحدة، وأن إزالته جاءت نتيجة حركة احتجاجات ضد العنف الذي يمارسه بعض رجال الشرطة ضد الأمريكيين من أصل افريقي، وهو ما أججه وفاة جورج فلويد، إثر محاولة اعتقال.