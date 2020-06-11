أحيت مدرسة بيان البحرين، احتفالها السنوي بتخرج دفعة جديدة من طلبتها في حلبة البحرين الدولية، في خطوة تهدف للحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي، كإجراء للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.
وقد حضر حفل التخرج عدد محدود من أولياء الأمور والمدعوين حيث بقوا في سياراتهم، خلال متابعتهم لتخرج الدفعة السادسة والعشرين من الطلبة.
وكانت المدرسة قد اتبعت أسلوب التعليم الافتراضي عن بعد، لمراعاة استمرار العملية التعليمية، في ظل الحجر الذي فرض في المملكة نتيجة تفشي وباء كورونا.
وتخلل الحفل إطلاق للألعاب النارية وسرب من الحمام الأبيض احتفالا بتخرج الطلاب، إلى جانب صورة تذكارية من خلال 4 منصات للتصوير وضعت خصيصا لهذه المناسبة، لتراعي شروط التباعد الاجتماعي.
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