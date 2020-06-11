تغريم أمير بلجيكي 10 آلاف يورو لخرقه قواعد الحظر في إسبانيا

فرضت السلطات الإسبانية غرامة قدرها 10,400 يورو على الأمير البلجيكي يواكيم لخرقه قواعد الحظر الذي فُرض للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وتعرض الأمير، وهو ابن شقيقة ملك بلجيكا ويبلغ من العمر 28 عاماً، لانتقادات واسعة إثر سفره إلى العاصمة الإسبانية مدريد ومنها إلى مدينة قرطبة حيث تُحقق السلطات الإسبانية في حضوره حفلات كانت محظورة بسبب الإغلاق.

وطبقاً لصحيفة "إل باييس" الإسبانية، لم يلتزم الأمير جواكيم باتباع الحجر الطبي الذاتي لمدة 14 يوماً فور دخوله إلى البلاد قادماً من بلجيكا.

وأصيب الأمير يواكيم بكوفيد-19 بعد حضوره تلك الفعاليات المحظورة في إسبانيا.

ونقلت إل باييس عن أحد المسؤولين قوله: "(الأمير) خاطر بكل ما حققناه من تقدم خلال فترة إجراءات الحظر".

وتوفي أكثر من 27 ألف شخص جرّاء انتشار فيروس كورونا المستجد في إسبانيا حتى الآن.

وأصدر الأمير بياناً قدم فيه اعتذاره عن خرق الحظر المفروض وقال "إنني نادم جداً على تصرفي" كما أعلن انه يتقبل عواقب فعله.