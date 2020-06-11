وباء كوفيد-19: آخر المستجدات العالمية لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا بأرواح أكثر من 413 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة.

وتخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في أميركا اللاتينية مساء الأربعاء عتبة الـ70 ألف وفاة وسجّلت المكسيك عدداً قياسياً من الإصابات لامس الـ5000 إصابة.

في أميركا الشمالية سجلت الولايات المتحدة نحو ألف وفية خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. وما زالت الولايات المتّحدة تسجّل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يومياً، وهي تجد صعوبة في خفض هذا الرقم.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي في الولايات المتحدة مليونين بحسب جامعة جونز هوبكنز.

في أوروبا، عرض مجلس الوزراء الفرنسي مشروع قانون ينظم إنهاء حالة الطوارئ الصحية في 10 تموز/يوليو تتبعه فترة انتقالية من أربعة أشهر حيث يبقى من الممكن الاستمرار في فرض قيود.

أما المفوضية الأوروبية، الأربعاء إعادة فتح "تدريجية" للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي اعتبارا من 1 تموز/يوليو فيما يتواصل رفع اجراءات العزل في أوروبا كما حصل في موسكو.