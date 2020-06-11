مصر تمدد حظر التجوال الليلي لمدة أسبوعين لاحتواء انتشار كورونا

أعلن وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، في مؤتمر صحافي الخميس، تمديد حظر التجوال الليلي في مصر لمدة أسبوعين آخرين في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال إن حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحًا (18.00 - 2.00 ت غ) بشكل يومي.

وأوضح أن هذا القرار يبدأ العمل به اعتبارًا من الأحد المقبل، مشيرا إلى أن ساعات العمل في المحلات العامة والمتاجر ستستمر حتى السادسة مساء بدلاً من الخامسة مساء.

وقال هيكل أن الحكومة "وضعت خططها لاعادة فتح الانشطة بالبلاد تدريجيا في ضوء تطورات الموقف الطبي".

وعليه، اكد الوزير المصري بدء "السياحة والطيران إلى المحافظات الساحلية الأقل اصابة بكورونا اعتبارا من اول من يوليو (تموز)".

كما أشار إلى دراسة اعادة فتح دور العبادة في المحافظات أقل اصابة اعتبارا من أول تموز/ يوليو، "وطبقا لتطورات الموقف الصحي".

إلا أن الحكومة ستبقي على اغلاق "المتنزهات والشواطئ العامة حتى نهاية الشهر الحالي".

وقد سجلت وزارة الصحة المصرية حتى الآن 1342 وفاة بين أكثر من 38 ألف إصابة بوباء كوفيد-19.

منذ أواخر الشهر الماضي، تسجل مصر عدد حالات يتجاوز الألف يوميا.

وكانت الحكومة المصرية r] قررت في 24 آذار/ مارس فرض حظر تجول ليلي من السابعة مساء الى السادسة صباحا (17,00 إلى 4,00 ت غ) للمرة الأولى منذ أزمة كوفيد-19.

وتعلّق حركة الطيران منذ 19 آذار/مارس.