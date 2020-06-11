الرئاسة الفرنسية تنفي أي نية لدى ماكرون للاستقالة

نفت الرئاسة الفرنسية الخميس معلومات وردت في تقرير لصحيفة "لوفيغارو" المحلية حول أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون تحدث أخيراً عن احتمال استقالته.

وقالت الرئاسة لفرانس برس "ننفي ما ورد (في التقرير). لم يثر رئيس الجمهورية الاستقالة في أي وقت"، مضيفة أنّه "لم يشارك البتة في اجتماع عبر تقنية الفيديو" تحدث خلاله، وفق الصحيفة، عن المسألة.

وكتبت "لوفيغارو" في تقرير نشرته الخميس في موقعها أنّ ماكرون "أظهر بوضوح" خلال اجتماع لممولي حملته في 2017 "الاستعداد إلى المخاطرة".

ونقلت الصحيفة عن احد المشاركين المزعومين أنّ هدف الاستقالة سيكون الدعوة إلى انتخابات مبكرة "في الأسابيع أو الأشهر المقبلة". ووفق "لوفيغارو"، قال ماكرون: "أنا اكيد أنني سأفوز إذ لا وجود لمنافس".