المشتبه به الألماني في قضية الطفلة ماكان التي فقدت منذ 13 عاماً يرفض الكلام

يرفض المشتبه فيه الجديد في قضية فقدان الطفلة البريطانية مادلين في البرتغال قبل 13 عاما التحدث عن الموضوع حسبما قال أحد محاميه لمحطة "أن تي في".

وأوضح فريديش فولشر لهذه المحطة الإخبارية الألمانية "كريستيان ب. لا يعطي أي معلومات حتى الآن حول هذه القضية ونطلب منكم تفهم أننا لن نفعل أيضا".

وأعلنت الشرطة الألمانية الأربعاء الماضي أنها تحقق بشأن مشتبه فيه جديد يدعى كريستيان ب. مسجون في كييل في شمال ألمانيا بتهمة الاتجار بالمخدرات. وتشتبه في أنه قتل مادلين ماكان التي كانت يومها في سن الثالثة.

ووضع المشتبه فيه وهو من أصحاب السوابق في الاعتداء على أطفال في زنزانة منفردة لأسباب تتعلق بالسلامة على ما قال وزير العدل المحلي كلاوس كريستيان كلاوسن.

وبات يتعذر على المشتبه فيه الخروج من زنزانته إلا برفقة حراس وفي أوقات مختلفة عن السجناء الآخرين لتجنب تعرضه لاعتداءات على ما أوضح أمام لجنة في البرلمان المحلي.

وكان محاميان مكلفان بالدفاع عن المشتبه فيه قد أعلنا تخليهما عن المهمة من دون أي توضيح. وحل مكانهما محاميان آخران.

ويحقق مدعون ألمان في ما إذا كان الرجل الذي يشتبه بضلوعه في قضية فقدان مادلين ماكان خلال قضائها إجازة في البرتغال مع عائلتها قبل 13 عاما، قد يكون على صلة أيضا باختفاء طفلة أخرى في ألمانيا.

وحكم على الألماني مرات عدة في قضايا عنف جنسي على قصّر.

ويشتبه في انه دخل عنوة إلى شقة عائلة ماكان بداعي السرقة لكنه قرر خطف الطفلة عندها على ما يفيد القضاء الألماني.

وكانت مادلين ماكان قد فقدت من غرفتها في الثالث من أيار/ مايو عام 2007 بعد مرور بضعة أيام على عيدها ميلادها الرابع في منطقة برايا دا لوز الصغيرة في جنوب البرتغال حيث كانت تمضي إجازة مع عائلتها.