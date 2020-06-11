شاهد.. تمثال الرئيس الكونفدرالي الأمريكي جيفرسون ديفيس بات في "خبر كان"

تمثال الرئيس الكونفدرالي جيفيرسون ديفيس في شارع النصب التذكاري بمنطقة ريتشموند في ولاية فرجينيا لم يعد موجودا، بعد أن قرر متظاهرون إزالته كونه يذكر بحقبة تميزت بالعنصرية.

وبالرغم من تواجدها في المكان، إلا أن الشرطة الأمريكية لم تتدخل لوقف عملية الإزالة التي تمت حوالي الساعة الحادية عشر ليلا، وقد أظهرت مقاطع فيديو تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي النصب التذكاري خلال عملية الإزالة من قبل المحتجين.

كما أقدم متظاهرون في بورتسموث على إزالة 4 تماثيل، بعد أن تم قطع رؤوسها، هذه التماثيل كانت جزء من نصب تذكاري لتلك الحقبة.

الجهود لإزالة هذا النصب بتماثيله بدأت حوالي الساعة 8:20 مساء، واستمرت حتى اسقاطه، كما أصيب شاب في الثلاثين من عمره بسقوط أحد التماثيل، ما أفقده الوعي، وتم نقله إلى المستشفى.

يذكر أن عملية إزالة النصب التذكارية التي تذكر بالحقبة الاستعمارية في أكثر من دولة كبريطانيا وبلجيكا بدأت بعد مقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد رجل أمن خلال عملية توقيفه، ما أشعل حركة احتجاجية عبرت الحدود ضد العنف الذي يمارس ضد أصحاب البشرة السمراء.