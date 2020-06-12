آبل تخصص مئة مليون دولار لمكافحة العنصرية

أطلقت مجموعة "آبل" مبادرة حول "المساواة الاجتماعية والعدالة" ومولتها بمبلغ مئة مليون دولار في وقت تحاول فيه الشركات والسلطات الأمريكية التفاعل مع موجة التظاهرات المناهضة للعنصرية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة تيم كوك في مقطع مصور نشره عبر "تويتر" أن المجموعة العملاقة للإلكترونيات والتكنولوجيا تريد إزالة "العوائق النُظمية" التي يواجهها الأشخاص الملونين ولا سيما السود.

وأضاف "عبء التغيير يجب ألا يكون على كاهل الذين لا يتمتعون بتمثيل كاف، في آبل أو أي مكان آخر في المجتمع، وعلى الذين يتولون مناصب سلطة ونفوذ أن يغيروا البنية للمصلحة العامة".

منذ وفاة جورج فلويد وهو أميركي أسود اختناقا بعدما ضغط شرطي أبيض على عنقه خلال عملية توقيف قبل اسبوعين، تعم الولايات المتحدة ودولا أخرى تظاهرات مطالبة بوقف عنف الشرطة والعنصرية.

والتعبئة التي تعكسها شبكات التواصل الاجتماعي لا سابق لها منذ حركة النضال من أجل الحقوق المدنية في الستينات.

وستشرف على المبادرة ليزا جاكسون نائبة رئيس آبل المكلفة المسؤولية الاجتماعية في المجموعة.

ووعد تيم كوك بمقاربة "شاملة" تدعم التعليم ومنظمات المجتمع المدني والشركات المملوكة من سود.