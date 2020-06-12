دراسة تكشف لغز إصابة غير المدخنين بمرض رئوي مزمن

يصيب مرض الانسداد الرئوي المزمن خصوصا الأشخاص المدخنين، غير أن ثلث المرضى هم من غير المدخنين... لغز ساهمت في توضيحه دراسة كبرى مولتها الخزينة العامة الأميركية.

فقد خلصت الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة "جاما" العلمية إلى أن هذا المرض المزمن قد يكون مرتبطا بصغر حجم المجاري التنفسية.

ويشكل الانسداد الرئوي المزمن رابع أكثر مسببات الوفيات في الولايات المتحدة.

ويعيق هذا الداء تدريجيا المجاري التنفسية ما يؤدي إلى السعال والقشع وصعوبات التنفس.

ويعاني شخص بالغ من بين كل عشرة فوق سن الأربعين من هذا المرض.

ولطالما نُسبت الإصابات بهذا المرض إلى التدخين وتلوث الهواء بشكل أساسي، غير أن تراجع عدد المدخنين وتحسن جودة الهواء لم ينعكسا انخفاضا في عدد المصابين كما كان متوقعا.

وحلل فريق الباحثين نتائج المسح الضوئي لرئتي 6500 بالغ من المدخنين وغير المدخنين، من المصابين بالانسداد الرئوي المزمن أو من غير المصابين.

وقال المعد الرئيسي للدراسة بنجامن سميث من مركز إيرفينغ الطبي التابع لجامعة كولومبيا الأميركية لوكالة فرانس برس "صدمنا لرؤية الناس الذين لديهم مجاري تنفسية أصغر من المتوقع يواجهون خطرا أكبر للإصابة بالانسداد الرئوي المزمن مقارنة بأولئك الذين لديهم مجاري تنفسية طبيعية أو أكبر حجما".

أما أولئك الذين كانوا يدخنون منذ عقود من دون الإصابة بالمرض "فقد كانت لديهم مجاري تنفسية أكبر بكثير من المتوقع مقارنة بحجم الرئتين".

ويدفع هذا الأمر إلى الاعتقاد بأن "الأشخاص ذوي المجاري التنفسية الأكبر حجما يتمتعون باحتياطي للتصدي لآثار التبغ السلبية"، وفق الطبيب.

وأثبتت الدراسات على مدى العقود الماضية الخطر الناجم عن التدخين.

غير أن الفريق خلص إلى أن "الفارق بين المجاري التنفسية وحجم الرئتين" يفسر التباينات في خطر الإصابة بالمرض.

كما أن سبب نمو المجاري التنفسية بشكل زائد أو ناقص لدى البعض لا يزال مجهولا والأمر يتطلب دراسات مستقبلية.

وقد حصل بنجامن سميث على تمويل لاستكشاف أسباب جينية محتملة.

ومن الاحتمالات الأخرى هي حصول مشكلات في النمو خلال الطفولة، ربما منذ الفترة الجنينية وحتى نهاية مرحلة النمو.