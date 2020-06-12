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أوكرانيا

سيدة أوكرانيا الأولى تعلن إصابتها بفيروس كورونا

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بقلم:  يورونيوز مع أ ب
أولينا زيلينسكا زوجة الرئيس الأوكران
أولينا زيلينسكا زوجة الرئيس الأوكران   -   حقوق النشر  GINTS IVUSKANS/AFP or licensors
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أعلنت أولينا زيلينسكا زوجة الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي عن إصابتها بفيروس كورونا.

وأكدت السيدة الأوكرانية الأولى في منشورها على أنستغرام، بأن نتائج فحص زوجها وأبنائها كانت سلبية، منوهة إلى أنها تشعر بالرضا بهذه النتيجة، وتتلقى العلاج، وتخضع لحجر صحي، وعزل عن بقية أفراد الأسرة حتى لا تعرضهم للخطر.

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من صفحة زيلنيسكا على انستغرامinstagram

وكانت أوكرانيا قد أحصت نحو 29000 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، توفي منها نحو 870 حالة.

كما بدأت الحكومة تدريجيا برفع القيود المفروضة على الحركة والأعمال منذ نهاية شهر مايو، تم فيها استئناف رحلات النقل العمومي وفتحت مراكز التسوق وصالات الألعاب الرياضية أبوابها.

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