تبنت خطوط الترام في مدينة الرباط نهجاً مميزاً لتوعية الركاب والمارة بإجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد عبر طلاء عرباتها لتبدو وكأنها ترتدي كمامات عملاقة.
وصرح علاء الورديغي، مدير شركة ترام الرباط، بأن تقليد "ارتداء القطارات للكمامة" هو الأول من نوعه على مستوى العالم وخاصة بعد إلزام كافة المواطنين في المغرب بضرورة ارتدائها بالمواصلات العامة.
وأضاف: "كانت الفكرة هي إيجاد طريقة مبتكرة، ولكن أيضًا طريقة للتواصل من خلال الصور. نحن نعلم أن هذه هي أفضل طريقة للتأثير على الناس عندما يتعلق الأمر بارتداء قناع".
ويرى الطالب ميشيل طارق أن الطريقة التي اتبعتها شركة الترام "مثالية وطريفة" لتوعية المواطنين بمخاطر فيروس كوفيد-19.
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