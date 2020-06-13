177 ألف طلب لجوء في فرنسا عام 2019

سجلت فرنسا أكثر من 177 ألف طلب لجوء في عام 2019، بزيادة 9% مقارنة بالعام الذي سبقه وهي زيادة أكبر مما كان متوقعًا.

ويرجع ذلك أساسًا إلى إدراج اللاجئين الذين انتقلوا إلى فرنسا من بلد آخر، وفق أرقام الهجرة التي نشرت الجمعة.

وكانت الزيادة المعلنة 7% وفق الأرقام المؤقتة المقدمة في كانون الثاني/يناير، مع تسجيل 132,614 ملفًا لدى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، بما في ذلك أقل من 10% من الطلبات المقبولة. وشرحت الإدارة العامة للأجانب في فرنسا أن هذه الأرقام "تشمل طلبات اللجوء بموجب إجراء دبلن (الذي يتيح أن يكون طالب اللجوء تابعاً إدارياً للدولة الأوروبية الأولى التي سجل فيها) والتي لا تقع ضمن اختصاص المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين، وكذلك طلبات اللجوء التي قُدمت مباشرة إلى المكتب.

ونظراً لهذا الاختلاف في احتساب الأعداد، تم تقديم أكثر من 40 ألف طلب لجوء إضافية في عام 2019، بزيادة 9,3% على مدار عام واحد وإجمالي 177,822 طلبًا، مما يؤكد الزيادة المستمرة في طلبات الحصول على وضع اللاجئ منذ عام 2015.

وقال ديدييه ليشي مدير مكتب حماية اللاجئين إن "هذه الأرقام تعطي رؤية أدق وأكثر انسجاماً مع واقع ما تهتم به الدولة من حيث استقبال وإقامة طالبي اللجوء".

ووفقاً للبيانات الجديدة، ما زالت أفغانستان البلد الرئيسي لطالبي اللجوء (10258) لكن الملفات التي قدمها مواطنو بنغلادش (6198) تجعلها ثاتي ثانية من حيث عدد الطلبات قبل جورجيا (5760).