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ألمانيا

ألمانيا ترفع مراقبتها للحدود مع الدول المجاورة الإثنين المقبل

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
الحدود الألمانية النمساوية
الحدود الألمانية النمساوية   -   حقوق النشر  CHRISTOF STACHE/AFP or licensors
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أعلنت وزارة الداخلية الألمانية السبت أن ألمانيا سترفع اعتبارا من الإثنين وليس الثلاثاء كما كان مقررا أصلا، مراقبتها للحدود مع الدول المجاورة الأوروبية والتي كانت تطبقها لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصرح متحدث باسم الوزارة أنه سيتم رفع المراقبة على الحدود ليل الأحد الإثنين، وكان من المقرر أصلا بدء تطبيق هذه الخطوة ليل الإثنين الثلاثاء.

وستيعد ألمانيا فتح حدودها بالتزامن مع جيرانها الأوروبيين خصوصا فرنسا.

وألغت حكومة أنغيلا ميركل "ضرورة إثبات وجود سبب وجيه للدخول" إلى البلاد. وكانت ألمانيا فرضت منتصف آذار/مارس رقابة على حدودها مع بعض الدول المجاورة لاحتواء وباء كورونا.

وكان يسمح فقط للعاملين على الحدود أو الشاحنات التي تنقل المواد الغذائية دخول الأراضي الألمانية فيما كانت الزيارات الخاصة ممنوعة.

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