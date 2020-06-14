لقي 18 شخصًا على الأقلّ حتفهم وأصيب أكثر من 200 آخرين بجروح في انفجار صهريج نفط على طريق سريع في الصين. وتسبب عصف انفجار الشاحنة الصهريج بانهيار منازل ومصانع مجاورة، وفق ما ذكرت الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي. وتصاعدت سحب دخان أسود في الجو فيما أتت ألسنة النار على العديد من السيارات.
وأظهرت تسجيلات للحادث الذي وقع قرب مدينة وينلينغ في مقاطعة جيجيانغ شرق البلاد، ونشرتها وسائل إعلام رسمية، كرة نار ضخمة تتصاعد في الهواء فيما علا صراخ الناس.
وفي أحد المقاطع المصورة شوهدت قطعة حطام كبيرة تتطاير في الجو قبل أن تتحطم على مبان مجاورة. وأظهر فيديو آخر بقايا الصهريج وعدد من إطارات الشاحنة ترتطم بمبنى أصبح ركاما.
وكان المسعفون حتى مساء السبت يحاولون إنقاذ العالقين. وأغلقت العديد من الطرق السريعة، بحسب بيانات للشرطة المحلية. وحوادث الطرق الدامية شائعة في الصين حيث قوانين المرور غالبا ما يتم تجاهلها أو عدم تطبيقها.
No Comment المزيد من
شاهد: آلاف الفرنسيين يتظاهرون للتنديد بعنف الشرطة
شاهد.. جداريات بـ "درجات الأسود" تغطي أشهر أزقة تورنتو
شاهد.. قبور خالية في أحد أشهر شواطئ البرازيل احتجاجا على تعامل السلطات مع كورونا
شاهد: أسبوع من الاحتجاجات حول العالم ضد مقتل جورج فلويد
شاهد: أستراليا تلجأ إلى الطائرات المسيرة لحماية السلاحف من الانقراض
شاهد: فرنسيون يصممون قبعات ضخمة للحفاظ على التباعد الاجتماعي
شاهد: شرطة فرنسا تتظاهر تنديداً بتصريحات وزير الداخلية
شاهد: رسالة مغربية خاصة للتوعية بإجراءات السلامة من كوفيد-19
شاهد.. وضع علامات مرورية في باريس لإرشاد "الدراجين"
شاهد.. نافورة جنيف الشهيرة "جيت دو" تعود للحياة من جديد
شاهد.. مدرسة بحرينية تخرج طلابها في حلبة "فورمولا 1" بسبب "كورونا"
شاهد: استخدام "الروبوت النادل" للحفاظ على التباعد الاجتماعي في هولندا
شاهد: السيول تغمر أجزاء واسعة من جنوب الصين
شاهد: السوريون في السويداء يتظاهرون ضدّ النظام واحتجاجاً على الحالة الاقتصادية
شاهد: استئناف العمل جزئيا في قاعات الحلاقة في العاصمة الفلبينية مانيلا
شاهد:هيوستن تودع جورج فلويد في جنازة مهيبة
مرشدو السياحة في إيطاليا يحتجون على نقص الدعم الاقتصادي
شاهد: شوارع بغداد شبه مهجورة بسبب كورونا
شاهد: شرطة نيبال تستخدم خراطيم المياه لتفريق احتجاج على تدابير كورونا
شاهد: ابتكار قناع يُظهر بسمة من يضعه في بلجيكا.. ومستشفيات الأطفال معجبة به