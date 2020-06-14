السفارة اليمنية في الرياض تعلق عملها بعد إصابة عدد من موظفيها بكورونا

قامت السفارة اليمنية بعاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، بتعليق عملها إلى أجل غير مسمى بسبب تسجيل عدد من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بين الموظفين. ولم تحدد السفارة اليمنية في بيانها، الذي نشرته على منصتيها بتويتر وفيسبوك، عدد الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد- 19، لكنها أكدت أن سريان تعليق العمل سيبدأ اعتبارا من هذا الأحد.

وقالت السفارة على حسابها على تويتر تعلن سفلرة الجمهورية اليمنية بالرياض تعليق العمل فيها اعتباراً من الأحد 14 يونيو-حزيران 2020 إلى أجل غير مسمى، موضحة أن سبب اتخاذ قرار التعليق، يعود لـ"ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ويبلغ عدد المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية أكثر من مليوني شخص حيث يمثلون أكثر من 20 في المائة من عدد المقيمين الأجانب في المملكة، وهو ما يجعل الجالية اليمنية أكبر جالية في السعودية.

وفي سياق متصل، أعلنت السفارة الفلبينية في الرياض أنه سيتم إغلاق مكتبها لشؤون العمل اعتبارًا من يوم الأحد بعد أن تأكدت إصابة 6 أشخاص بوباء كوفيد-19 خلال الاختبارات الخاصة بالكشف عن الفيروس التي أجرتها مصالح السفارة. وتمّ تعقيم مكاتب السفارة وسيعمل الموظفون عن بعدإلى غاية إشعار آخر.

وعلى الرغم من اتخاذ إجراءات مبكرة وغير مسبوقة للحد من انتشار الفيروس، يستمر ارتفاع عدد الإصابات في المملكة العربية السعودية بأكثر من 3000 حالة يوميًا مع أكثر من 123000 حالة مؤكدة بشكل عام.