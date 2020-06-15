العثور على جثة ممثل بوليوود الشهير سوشانت سينغ راجبوت في شقته

عثرت الشرطة الهندية الأحد على جثة ممثل بوليوود الشهير سوشانت سينغ راجبوت في مقر إقامته في ضاحية باندرا في مومباي. وذكرت تقارير أولية، نقلا عن الشرطة أنه تم العثور على الممثل البالغ من العمر 34 عاما، جثة هامدة في شقته، كان في وضعية الشنق. وأكدت المتحدثة باسم شرطة مومباي برانايا أشوك، وقوع الوفاة وقالت إن التفاصيل قيد التحقيق.

وانهالت التعازي في وسائل التواصل الاجتماعية في الهند، وعبر الكثيرون عن حزنهم لخسارة الممثل راجبوت.

وغرد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على توتير قائلا "سوشانت سينغ راجبوت ... ممثل شاب مشرق ذهب مبكرا جدا... لقد برع في التلفزيون وفي الأفلام. وقد ألهم صعوده في عالم الترفيه الكثيرين وترك وراءه العديد من العروض التي لا تنسى. صدمت بوفاته، وأفكر في عائلته ومعجبيه."

كما نشر نجم بوليوود أكشاي كومار على تويتر: "بصراحة تركتني هذه الأخبار مصدوما وصامتا، أتذكر أنني شاهدت أفلامه وأخبرت صديقي ساجد، منتجها، كم استمتعت بالفيلم وتمنيت أن أكون جزءًا منه. هذا الممثل الموهوب ... القوة لعائلته ومحبيه.

ولعب راجبوت دور قائد فريق الكريكيت الهندي السابق، ماهيندرا سينغ دوني، في "إم إس دوني: القصة التي لم تروى"، كما قدم أعمالا أخرى منها "كيدارناث" و"سونتشيريا" (الطائر الذهبي) و "رابتا" (رابطة). وكان آخر ظهور له في عالم السينما في فيلم "درايف" من إنتاج نتفليكس عام 2019.

يجدر بالذكر أن مومباي، المركز المالي للهند وموطن أفلام بوليوود قد توقفت بالكامل عن انتاج الأعمال الترفيهية منذ انتشار جائحة كورونا في الهند.