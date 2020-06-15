بكين: "مؤامرة سياسية" أمريكية وراء القبض على ابنة مؤسس هواوي

قالت وزارة الخارجية الصينية إن وثائق جديدة صدرت عن القضاء الكندي تثبت ضلوع الولايات المتحدة الأمريكية في احتجاز ابنة مؤسس شركة هواوي لتشويه سمعة الصناعات الصينية فائقة التكنولوجيا.

وقال جياو ليجان، المتحدث باسم الخارجية الصينية الإثنين، إن الوثائق "كشفت تماماً المؤامرة السياسية للولايات المتحدة لقمع شركات التكنولوجيا الصينية وهواوي بالتحديد". وأضاف: "كندا لعبت دوراً في التواطؤ الأمريكي".

وأُلقي القبض على مينغ وانتشو، المديرة المالية لشركة هواوي وابنة مؤسسها رين جينغ، في ديسمبر – كانون الأول عام 2018 بمطار فانكوفر الكندي بناءً على مذكرة توقيف أمريكية.

ووافق القضاء الكندي الشهر الماضي على ترحيل وانتشو إلى الولايات المتحدة بناءً على طلب واشنطن التي تريد محاكمتها بتهمة التزوير.

وتقول واشنطن إن مينغ، 48 عاماً، قامت بتزوير وثائق لتضليل بنك إتش إي بي سي للتستر على معاملات لهواوي مع إيران وهو ما يخالف العقوبات الاقتصادية الأمريكية بحق طهران.

وتشدد بكين مذاك على أن الادعاءات الأمريكية مجرد وسيلة لإلحاق الضرر بهواوي قبيل تزويدها عدة دول غربية بشبكات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصال.