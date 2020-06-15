وباء كورونا آخر المستجدات لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا المستجدّ بـ431 ألفا و193 شخصاً على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر استناداً إلى مصادر رسميّة.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من سبعة ملايين و848 ألفا و160 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء. ولا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي وضعه دخول المستشفى. وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي ثلاثة ملايين و534 ألفا و200 شخص على الأقلّ.

ومنذ التعداد الذي أجري السبت الساعة 19,00 ت غ، أحصيت 3578 وفاة و131 ألفا و120 إصابة إضافية في العالم. والدول التي سجّلت أكبر عدد من الوفيات الإضافية هي البرازيل (892)، والولايات المتحدة (527) والمكسيك (424).

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 115 ألفا و586 وفاة من أصل مليونين و84 ألفا و506 إصابات. وتعافى ما لا يقل عن 556 ألفا 606 أشخاص.