دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الإثنين الفلسطينيين "للانتفاض" في وجه إسرائيل رداً على خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مشددة على "المقاومة" بكل أشكالها.

وقال القيادي في حماس صلاح البردويل، خلال مؤتمر صحافي عقد في غزة إن "الواجب الوطني على كل حر وطني فلسطيني يقضي بالانتفاض في وجه هذا العدوان السافر على أرضنا ومقدساتنا".

وأضاف "ندعو لمواجهة خطة الضم بالمقاومة بكل أشكالها، وتحريم التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال".

وأعلنت إسرائيل عن نيتها ضم مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية وهي خطوة تضمنتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن عنها أواخر كانون الثاني/يناير.

ويدخل الإعلان الإسرائيلي حيز التنفيذ ابتداء من الأول من تموز/يوليو المقبل.

ويرفض الفلسطينيون هذه الخطة بشكل قاطع، ويسعون للحصول على دعم خارجي، ولا سيما أوروبي للضغط على إسرائيل وحملها على التخلي عنها.

وأعلنت حماس التي تسيطر منذ أربعة عشر عاماً على قطاع غزة الفقير والمحاصر عن "انطلاق فعالياتها الوطنية في مواجهة خطة الضم الإسرائيلية" بدون إعطاء تفاصيل.

وأكد البردويل حرص حماس على "سرعة بلورة خطة وطنية موحدة يشارك فيها الجميع لمواجهة المؤامرة".

وتشهد الأراضي الفلسطينية انقساماً بين حركتي فتح التي تقود السلطة الفلسطينية ومقرها مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وحماس الحاكمة في قطاع غزة.

ودعا البردويل السلطة الفلسطينية لـ"سحب الاعتراف بالاحتلال والتحلل من اتفاقية أوسلو وتداعياتها".

وجعلت الدول العربية وبينها مصر والأردن اللتان وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل، من تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطاً لتطبيع علاقاتها مع الدولة العبرية.