ثلاث دول اسكندنافية تحظر على السويديين الدخول إلى أراضيها والسبب.. كورونا

قررت كل من النرويج والدنمارك وفنلندا استبعاد المواطنين السويديين من دخول أراضي تلك البلدان بعد قرار إعادة فتح الحدود أمام المسافرين من داخل الاتحاد الأوروبي بعد فترة إغلاق فرضها وباء فيروس كورونا المستجد.

وقد بدأت الإثنين عدة دول أوروبية ولأول مرة منذ حوالي ثلاثة أشهر في فتح حدودها تدريجياً إلا أن ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بالفيروس في السويد أدى إلى عزلها مؤقتاً عن بقية الدول الاسكندنافية.

وقررت كوبنهاغن السماح فقط بدخول للسويديين ممن يعملون بها أو من يرتبطون بعلاقات حميمية مع دنماركيين أو من يسافرون إلى دول أخرى عبر الدنمارك دون البقاء فيها.

وقالت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرغ: "أدرك أن هذا يمثل خيبة أمل كبيرة. لكن القيود تستند إلى معايير موضوعية هي نفسها للجميع". "إذا فتحنا (الحدود) بسرعة كبيرة، يمكن أن تخرج العدوى عن نطاق السيطرة."

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند إن حظر دخول مواطنيها يسبب قلقاً على مستقبل العلاقات الاسكندنافية.

ولم تغلق السويد حدودها للمسافرين من دول الاتحاد الأوروبي منذ بدء انتشار الوباء كما لم تنتهج إغلاقاً عاماً مثل معظم دول العالم، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفاة جراء الفيروس بها وسط انتقادات داخلية وخارجية حادة.

وحتى اليوم، سجلت السويد 4874 وفاة نتيجة الإصابة بكوفيد-19.

وبالإضافة إلى الدول الاسكندافية الثلاث، تحظر بعض الدول الأوروبية الأخرى مثل النمسا دخول السويديين إلى أراضيها.