شاهد: مؤيدو ترامب في فلوريدا يحتفلون بعيد ميلاده ومعارضوه يحتجون ضده

احتفل مؤيدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا بعيد ميلاده 74، بتنظيم المواكب في الشوارع، وإبحار أسطول من القوارب، وتنظيم الاستعراضات في أنحاء الولاية.

وفي مقاطعة بالم بيتش حيث يوجد منتجع "مار لاغو" الذي يملكه ترامب، أخذت قوافل من الشاحنات والدراجات النارية والقوارب طريقها، على طول الطرق السريعة والساحل، كامل صباح يوم الاحد. والمنظمون هم جزء ممن يدفعون بجهدهم لإعادة انتخاب ترامب في الولاية.

وبحسب تقارير لصحيفة بالم بيتش، فإن قافلة مناهضة لترامب توجهت هي أيضا إلى شوارع المقاطعة، للاحتجاج ضد العنصرية، ودعا المشاركون فيها بإحداث إصلاحات في جهاز الشرطة.

وتم التخطيط كذلك لاستعراض أسطول مؤيد لترامب، في فورت لودرديل وميامي وفلوريدا كيز وتامبا وبينساكولا وجاكسون فيل، حيث يتوقع أن يعاد ترشيح ترامب لولاية رئاسية ثانية نهاية شهر آب/أغسطس.

وفي القرى التي توجد فيها شريحة واسعة من المتقاعدين، من أنصار الجمهوريين في شمال غرب أورلاندو، حيث عربات الغولف هي العربات المفضلة لدى السكان، سار مؤيدو ترامب في موكب على متن سيارات الغولف، تكريما له.

وكان ترامب قد قال أمام خريجي ويست بوينت يوم السبت، إن عيد ميلاده يصادف الذكرى 245 لتأسيس الجيش الأمريكي، متباهيا بهذه الصدفة، التي وصفها "باليوم العظيم".