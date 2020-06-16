اليمن: مقتل 13 مدنيا من بينهم أطفال في غارة للتحالف بقيادة السعودية على محافظة صعدة

غارة للتحالف بقيادة السعودية في محافظة صعدة باليمن تودي بحياة 13 مدنيا بينهم أطفال بحسب الحوثيين ومصادر طبية، ما استدعى إدانة من جانب منظمات الإغاثة الدولية.

ويخوض الحوثيون المدعومون من إيران والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بدعم من تحالف عسكري بقيادة السعودية، حرباً منذ عام 2014، ما أدى إلى "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" بحسب الأمم المتحدة

وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين قد أوردت خبر مقتل 13 شخصا من بينهم أربعة أطفال مساء الاثنين في غارات جوية للتحالف في محافظة صعدة.

وأكدت مصادر طبية لوكالة فرانس برس أن أربعة أطفال كانوا من بين القتلى.

وقال خافيير جوبرت، المدير القطري لمنظمة إنقاذ الطفولة: "لقد أصابنا الرعب حين علمنا اليوم بوفاة 13 مدنياً، بينهم أربعة في اليمن".

ويأتي ذلك في أعقاب قرار رئيس الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بإزالة التحالف الذي تقوده السعودية من قائمة الجماعات التي تنتهك حقوق الطفل.

وجاء في التقرير أنه "في اليمن سيحذف اسم التحالف" من الملحق المرفق بالتقرير الذي يتضمن الدول والمجموعات التي تنتهك حقوق الأطفال "بأعمال قتل وتشويه، بعد تراجع كبير ومستمر (لهذه الجرائم) في الغارات الجوية وتوقيع اتفاق إطار في آذار/ مارس" يهدف إلى تجنّبها.

وقال جوبرت "من المفارقة المحزنة جداً أن هذا الهجوم وقع في اليوم الذي يصدر فيه تقرير الأمم المتحدة السنوي عن الأطفال والنزاع المسلح".

وأدانت منظمة أوكسفام والمنظمات الدولية الأخرى، بما في ذلك مجلس اللاجئين النرويجي (NRC) ، الغارات.

وقال محسن صديقي، مدير منظمة أوكسفام في اليمن: "ندين كل أعمال العنف من قبل جميع أطراف النزاع".

وقال محمد عبدي، المدير القطري لمجلس اللاجئين النرويجي، "يجب إجراء تحقيق، ويجب محاسبة الأطراف المتحاربة المسؤولة عن وفاتهم".

من جهته، قال التحالف الذي تقوده السعودية، إنه اعترض الثلاثاء صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من صعدة باتجاه منطقة نجران السعودية الحدودية.

وتأتي عملية الإطلاق بعد يوم واحد من تدمير التحالف لعدد من الطائرات المسيرة "المحملة بالقنابل" التي تستهدف مدينة خميس مشيط جنوب السعودية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ولم يرد التحالف على الفور على طلب وكالة فرانس برس التعليق على غارات صعدة الجوية.

تدخل التحالف في اليمن عام 2015، بعد وقت قصير من سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء. وقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من المدنيين.