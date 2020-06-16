مغنية البوب الشهيرة بيونسيه تطالب بتحقيق العدالة لشابة سوداء قتلتها الشرطة في منزلها

أرسلت النجمة الأمريكية، بيونسيه رسالة إلى المدعي العام في ولاية كنتاكي تطالب فبها بتحقيق العدالة لبريونا تايلور، وهي امرأة سوداء قتلتها الشرطة في شقتها في آذار/مارس الماضي.

وكانت تايلور مسعفة تبلغ من العمر 26 عاما، في المنزل مع شريكها في لويسفيل، عندما اقتحمت عناصر من شرطة المدينة، بدون سابق إنذار، بابها، كما أوضح محامي الأسرة.

وكان الشرطيون يحملون مذكرة تفتيش، وفق إشعار بحث خاطئ عن مشتبه به لم يعد يعيش في المبنى وكان مسجونا أصلا. وقد أطلقوا على الشابة ثماني رصاصات على الأقل وفق المحامي.

وكتبت بيونسيه في الرسالة التي نشرت على موقعها الإلكتروني الرسمي الأحد "ثلاثة أشهر مرّت ولا تزال أسرة بريونا تايلور تنتظر تحقيق العدالة". وأضافت "ثلاثة أشهر مرّت ولم يتم القبض على أي أحد، ولم يتم فصل أي من العناصر....ثلاثة أشهر مرّت أثارت تحقيقات الشرطة فيها أسئلة أكثر من الأجوبة".

وطلبت المغنية من المدعي العام دانييل كاميرون، مقاضاة الشرطيين الثلاثة المتورطين و"التزام إجراء تحقيق شفاف ومحاكمة مفتوحة" والتحقيق في رد شرطة لويسفيل "على مقتل بريونا تايلور"، وكذلك "الممارسات الواسعة الانتشار التي تؤدي إلى عمليات القتل المتكررة التي تطال مواطنين سود عزل".

وعاد مقتل بريونا تايلور إلى الواجهة تزامنا مع احتجاجات مناهضة للعنصرية اجتاحت الولايات المتحدة بعد وفاة جورج فلويد في 25 أيار/مايو بحيث ردّد اسم الشابة بانتظام.