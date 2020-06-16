الشرطة الإسبانية تضبط 100 ألف قرص اكستاسي وجهتها إيبيزا

أعلنت الشرطة الإسبانية الإثنين توقيف خمسة تجار مخدرات وضبط 100 ألف من حبوب اكستاسي كانت وجهتها جزيرة ايبيزا التي تستعد لعودة السياح بعد أشهر من الإغلاق.

وجاء في بيان للشرطة "تمكن المحققون من إثبات أن 100 ألف حبة اكستاسي كانت في طريقها إلى إيبيزا تزامنا مع بداية موسم الصيف". وبالإضافة إلى حبوب الاكستاسي، ضبطت الشرطة 160 كيلوغراما من الماريجوانا و71 كيلوغراما من الحشيش وكيلوغراما واحدا من الكيتامين.

وهذه الجزيرة في أرخبيل البليار في البحر الأبيض المتوسط هي واحدة من أبرز المقاصد السياحية المفضلة لآلاف الشباب الأوروبيين الذين يأتون إليها لحفلاتها الصاخبة الشهيرة.

وألقي القبض على هذه العصابة قرب برشلونة في 5 حزيران/يونيو فيما تستعد إسبانيا لرفع تدابير الحجر الصحي التي استمرت أكثر من ثلاثة أشهر وإعادة فتح حدودها أمام السياح الأحد المقبل في 21 حزيران/يونيو.