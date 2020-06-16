أكبر مقبرة عسكرية أمريكية تضيق برفاة جنودها وسعيٌ لشراء أراضٍ تتسع ل 60 ألف قبر

تسعى أكبر مقبرة عسكرية أمريكية لشراء مساحات جديدة من الأراضي بعد اكتظاظها بجثت الموتى.

وقالت صحيفة Military Times الأمريكية، إن مقبرة أرلينغتون تخطط لشراء أرض مساحتها 49 فداناً لتستوعب 60 ألف قبر جديد خلال الأعوام المقبلة.

وتقدم المسؤولون العسكريون بطلب لشراء الأرض التي سيتم بمقتضاها تعديل مسارات الطرق المارة بها لتجهيز المنطقة بمشروع تبلغ كلفته 420 مليون دولار أمريكي لتوسعة المكان الذي تضم حاليا رفاة نحو 400 ألف عسكري أمريكي.

وازاددت المخاوف مؤخّرا بشأن مستقبل المقبرة بعد امتلائها وعدم قدرتها مستقبلاً على استيعاب المزيد من الجثامين.

وتنص القواعد العسكرية الأمريكية على ضرورة أن تستقبل مقبرة أرلينغتون فقط جثامين العسكريين الأعلى رتبة، إلا أن تناقص استيعابها أدى لمناقشة حصر الدفن بها على المحاربين القدامى الذين قتلوا أثناء الخدمة أو الحاصلين على ميداليات الشرف.