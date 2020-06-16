فيديو: استعراض عضلات روسي فوق بحر البلطيق والهدف.. مقاتلات أمريكية تابعة للناتو

قالت وزارة الدفاع الروسية الإثنين إن طائراتها اعترضت مقاتلات أمريكية وطائرات استطلاع تابعة لحلف شمال الأطلسي فوق بحر البلطيق.

وأضافت الوزارة في بيان: "رصدت قوات الدفاع الجوي التي كانت في حالة تأهب للرد السريع في المنطقة العسكرية الغربية تحركات مقاتلات أمريكية من طراز B-52H وطائرات استطلاع لدول أجنبية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق"

وطبقاً للوزارة، فإن الطائرات الروسية قامت بمرافقة المقاتلات الأمريكية لمنع انتهاكها الحدود الروسية.

وكانت المقاتلات المذكورة وطائرات استطلاع حلف الناتو تحلق في المنطقة ضمن تدريبات الحلف المعروفة باسم Baltops 2020.