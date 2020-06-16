عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

روسيا

فيديو: استعراض عضلات روسي فوق بحر البلطيق والهدف.. مقاتلات أمريكية تابعة للناتو

محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
مقاتلات B-52H الأمريكية
مقاتلات B-52H الأمريكية   -   حقوق النشر  AP Photo
حجم النص Aa Aa

قالت وزارة الدفاع الروسية الإثنين إن طائراتها اعترضت مقاتلات أمريكية وطائرات استطلاع تابعة لحلف شمال الأطلسي فوق بحر البلطيق.

وأضافت الوزارة في بيان: "رصدت قوات الدفاع الجوي التي كانت في حالة تأهب للرد السريع في المنطقة العسكرية الغربية تحركات مقاتلات أمريكية من طراز B-52H وطائرات استطلاع لدول أجنبية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق"

وطبقاً للوزارة، فإن الطائرات الروسية قامت بمرافقة المقاتلات الأمريكية لمنع انتهاكها الحدود الروسية.

وكانت المقاتلات المذكورة وطائرات استطلاع حلف الناتو تحلق في المنطقة ضمن تدريبات الحلف المعروفة باسم Baltops 2020.

viber