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الولايات المتحدة الأمريكية

بولتون: ترامب طلب المساعدة من الصين للفوز بولاية ثانية

محادثة
بقلم:  يورونيوز
مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون
مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون   -   حقوق النشر  Pablo Martinez Monsivais/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
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كشفت مقتطفات من كتاب مرتقب لمستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون نشرتها وسائل إعلام اميركية أن الرئيس دونالد ترامب طلب المساعدة من الرئيس الصيني شي جينبينغ للفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات عام 2020.

وذكر بولتون في كتابه أن ترامب خلال قمة مع شي في حزيران/يونيو من العام الماضي "حوّل المحادثة بشكل مفاجئ الى الانتخابات الرئاسية الأميركية، ملمحا الى قدرات الصين الاقتصادية للتأثير في الحملات الجارية، ملتمسا من شي أن يضمن أنه سيفوز".

وفي المقتطفات التي نشرتها صحف الواشنطن بوست ونيويورك تايمز ووول ستريت جورنال كتب بولتون أن ترامب شدد على أهمية المزارعين الاميركيين وكيف أن "زيادة الصين مشترياتها من فول الصويا والقمح" يمكن أن تؤثر في النتيجة الانتخابية في الولايات المتحدة.