منعا للاحتكار.. الاتحاد الأوروبي يحقق باندماج شركتي "فيات كرايسلر وبيجو سيتروان"

أعلنت سلطات الاتحاد الأوروبي الأربعاء أنها ستجري تحقيقا موسّعا في صفقة اندماج مجموعتي فيات كرايسلر "اف سي ايه" وبيجو سيتروان "بي اس آ" على خلفية مخاوف من الاحتكار.

وكان قد أُعلن في أواخر تشرين الأول/أكتوبر عن صفقة الاندماج التي من المقرر إنجازها في أوائل العام 2021 على أبعد تقدير.

ومن شأن إنجاز الاندماج أن يخلق رابع أكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم.

وستضم المجموعة العملاقة علامات بيجو وسيتروان وفيات وكرايسلر وجيب وألفا روميو ومازيراتي.

ويبدي الاتحاد الأوروبي قلقا إزاء تداعيات عملية الاندماج على سوق الحافلات الصغيرة العالية الربحية في أوروبا لسهولة تصنيع هذه السيارات التي تباع بأسعار تنافسية.

وجاء في بيان لمفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر أن "مجموعتي فيات كرايسلر وبيجو اس آ، اللتين تمتلكان مجموعة كبيرة من العلامات والطرازات، تحتلان مكانة متقدمة في قطاع الحافلات التجارية الصغيرة في عدد من الدول الأوروبية".

وتابعت فيستاغر أن المفوضية ستعمل على "ضمان استمرار الأجواء التنافسية السليمة لكافة الأفراد والشركات الذين يعتمدون في أنشطتهم على الحافلات التجارية الصغيرة".

وتابع البيان أن تحقيقا أوليا أظهر أن الشركتين رائدتين في بيع الحافلات الصغيرة في نحو نصف الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرّر أن يستمر التحقيق 90 يوما على الأقل وهو كان متوقّعا على نحو كبير بعدما تخلّت الشركتين عن مساعي تسريع عملية الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي.

ولا يشكل فتح تحقيق مستفيض مؤشرا إلى النتيجة النهائية لقرار المفوضية الأوروبية.

وفي بيان مشترك أكدت الشركتان أنهما تنويان إنجاز الاندماج بحلول نهاية الفصل الأول من العام 2021.