باريس تندد بمناورة تركية "عدائية" ضدّ سفينة حربية فرنسية في المتوسط

قالت وزارة الدفاع الفرنسية اليوم، الأربعاء، إن قطعة بحرية تابعة للبحرية الفرنسية ومشاركة في مهمة لمنظمة حلف شمال الأطلسي، تعرضّت لمناورة "بالغة العدائية" من قبل فرقاطات تابعة للبحرية التركية.

ونددت الوزارة بـ"العمل العدائي" التركي، مذكرّة أنقرة أنها عضو في منظمة حلف شمال الأطلسي.

ولم تحدد وزارة الدفاع تاريخ وقوع الحادثة.

وفي بيان نشر اليوم أضافت الوزارة أن قطعة تابعة لسلاح البحرية الفرنسي "كانت تحاول تحديد هوية سفينة شحن يشتبه بأنها كانت تنقل أسلحة إلى ليبيا عندما "اعترضتها" القوات التركية".

ويأتي بيان وزارة الدفاع الفرنسية فيما سيعقد حلف "الناتو" اليوم اجتماعاً لوزراء دفاع الدول الأعضاء.