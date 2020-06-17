شاهد.. أول منزل عائم في تشيك بتقنية 3D

ميشيل تراباك، نحات تشيكي تمكن من ابتكار منزل عائم، بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، مستوحيا تصميمه من الطبيعة، وهو أول بيت في التشيك يبنى بهذه التقنية.

وبحسب تراباك، فإن البيت صمم للناس الذين يحبون السفر بالطبيعة، وهو مكون من غرفة نوم وأخرى للمعيشة وحمام ومطبخ.

وسيتم نقل المنزل إلى براغ، ليعرض فيها لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر.