شاهد: مقتطفات من العملية العسكرية التركية على الحدود العراقية

قالت وزارة الدفاع التركية إنها نقلت قوات تابعة لها جوا، بهدف القيام بعملية برية ضد المقاتلين الأكراد على الحدود شمال العراق. وجاء في بيان عسكري أن العملية المحمولة جوا نفذت بعد إطلاق نيران مدفعية كثيف في منطقة حفتانين شمال العراق.

وأطلق على العملية التي يقودها عناصر من فرقة كوماندوس اسم "مخلب النمر"، وتبدو العملية مدعومة بمروحيات هجومية وطائرات مسيرة. ولا يعرف عدد العناصر المقاتلة التركية في هذه العملية.

وعلى صفحتها في موقع تويتر، نشرت وزارة الدفاع التركية قبل بضع ساعات شريطاً مصوراً لمركز عمليات القوات البرية التركية وهو يتابع تنفيذ عملية عسكرية من خلال صور جوية.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية أن عملية "مخلب النمر" التي ما زالت مستمرة "بنجاح"، تأتي إثر مضايقات متزايدة، ومحاولات لمهاجمة مراكز أو قواعد عسكرية قريبة من المنطقة الحدودية.

وتقوم تركيا بشن عمليات جوية وبرية ضد عناصر حزب العمتال الكردستاني المحظور، الذي يحتفظ بقواعد شمال العراق.