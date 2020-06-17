شاهد: لحظة تفجير بيونغ يانغ مكتب الارتباط

جاء تفجير مكتب الارتباط في منطقة كايسونغ الصناعية، عبر الحدود في المنطقة الشمالية، بعد أن دانت بيونغ يانغ بشدة سول بسبب منشورات مناهضة للحزب الشيوعي أرسلها منشقون إلى الشمال. وتم تعليق الأنشطة في المكتب منذ شهور بسبب وباء الفيروس التاجي.

وتوقفت العلاقات بين الجارتين منذ انهيار قمة العام الماضي بين كوريا الشمالية المسلحة نووياً والولايات المتحدة في هانوي بشأن تخفيف العقوبات. وظلت الكوريتان في حالة حرب غير مباشرة بعد أن انتهت الأعمال العدائية في الحرب الكورية بهدنة في العام 1953 ولكن دون توقيع معاهدة سلام.