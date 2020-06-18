تسعة قتلى في انفجار قذيفة هاون داخل مدرسة قرآنية في أفغانستان

أسفر انفجار قذيفة هاون داخل مدرسة قرآنية في شمال أفغانستان الخميس، عن مقتل تسعة طلاب على الأقل، وإصابة ستة آخرين بجروح بحسب ما أعلنته الشرطة. وقال المتحدث باسم الشرطة خليل أسير لوكالة فرانس برس، إن الانفجار سببه قذيفة هاون نقلت بشكل ما إلى داخل المدرسة بحسب التحقيقات الأولية.

ووقع الانفجار في إقليم إشكاميش في ولاية تخار في شمال شرق البلاد، حيث يجري التحقيق بشأن معرفة سبب وجود القذيفة داخل المبنى. وأكّد المتحدث باسم حاكم الإقليم جواد هجري الحادث والحصيلة.

ويأتي الحادث بعد تفجيرين داميين منفصلين هذا الشهر، استهدفا مسجدين في العاصمة كابل. والجمعة، قتل أربعة أشخاص على الأقل في اعتداء على مسجد في كابل اثناء صلاة الجمعة، وقبلها بأسبوع قتل شخصان أحدهما إمام معروف، في انفجار في مسجد عند اطراف الحي الدبلوماسي الشديد التحصين في كابل.

وجاءت هذه التطورات الدامية فيما تستعد حركة طالبان والحكومة لإطلاق مباحثات سلام، تأخرت كثيرا وترمي لانهاء النزاع المستمر منذ قرابة عقدين في البلد المسلم الفقير.